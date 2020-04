Coronavirus, in Puglia la curva torna a rallentare. Doppio 0 nel leccese

Torna a frenare la curva del contagio in Puglia. Nel giorno di Pasqua i nuovi casi accertati dalla Regione sono 85. Il nuovo bollettino epidemiologico, infatti, parla di 2.989 casi di Covid-19 gestiti fino ad oggi: non si tratta – è bene chiarirlo – del numero di attuali positivi poiché in queste settimane si sono susseguite guarigioni (277) e, ahinoi, decessi.

Rispetto a ieri, quando i nuovi contagiati erano 95, l’aumento assoluto è stato di appena 10 unità. In provincia di Lecce tornano a rivedersi gli zeri: 0 nuovi contagi’, 0 nuove vittime.

Il Bollettino

Su 1.510 test effettuati 85 sono risultati positivi al Covid19. I nuovi casi sono così suddivisi:

8 nella Provincia di Bari

36 nella Provincia Bat

15 nella Provincia di Foggia

3 nella Provincia di Taranto

24 nella Provincia di Brindisi

0 nella Provincia di Lecce

(1 caso di cittadino fuori regione non attribuito ieri è stato attribuito oggi)

7 i decessi: 1 in provincia di Bari, 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia Taranto, 1 fuori regione..

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.904. Così divisi:

921 nella Provincia di Bari

296 nella Provincia di Bat

358 nella Provincia di Brindisi

739 nella Provincia di Foggia

418 nella Provincia di Lecce

221 nella Provincia di Taranto

attribuiti a residenti fuori regione

12 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 30.973 test. Sono 277 i pazienti guariti.