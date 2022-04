Corruzione al Tribunale di Brindisi? Sotto processo anche un avvocato e la moglie vigilessa del leccese

Finiscono sotto processo, l’avvocato Mauro Calò e la vigilessa Marina Peluso, coinvolti nell’inchiesta sul giudice civile di Brindisi, Gianmarco Galiano.

Il gup Salvatore Pignata del tribunale di Potenza ha rinviato a giudizio entrambi, al termine del l’udienza preliminare, accogliendo l’istanza del procuratore capo di Potenza, Francesco Curcio e del sostituto procuratore Sarah Masecchia.

Il processo si aprirà il 27 giugno dinanzi ai giudici in composizione collegiale. Oltre a loro, sono finiti sotto processo il giudice Galiano ed altre 14 persone.

L’avvocato Mauro Calò e la vigilessa Marina Peluso, entrambi 43enni, residenti a Porto Cesareo, rispondono delle accuse di associazione a delinquere, corruzione in atti giudiziari e riciclaggio.

Sono entrambi assistiti dagli avvocati Cristiano Solinas e Francesco Vergine e potranno dimostrare l’estraneità alle accuse nel corso del dibattimento.

In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, l’avvocato Mauro Calò del Foro di Brindisi e l’agente di polizia locale Marina Peluso, risultano beneficiari di due assegni dell’importo di 2.500 euro ciascuno, tratti entrambi dal conto corrente dell’associazione sportiva dilettantistica “Giornale di Bordo” del gennaio del 2013.

La Procura ritiene che la somma di 5mila euro riconosciuta dalla “Giornale di Bordo” a Calò e Peluso, rinveniva dalla provvista economica messa a disposizione dell’associazione sportiva facente capo al giudice Galiano dalla SOAVEGEL dell’imprenditore Massimo Bianco. La somma in questione rientrava, “in quella “partita di giro” che costituiva il fulcro del sistema di “sponsorizzazioni gonfiate” escogitato da Galiano, dal commercialista Pepe Milizia, da Massimo Bianco per sostenere a spese altrui i costi di gestione dell’imbarcazione del giudice.

Sia Calò che la Peluso privi di qualsiasi preparazione marinaresca si sarebbero prestati ai sodali per trasformare in denaro liquido le somme ricevute sotto forma di assegni dalla Giornale di Bordo a titolo di prestazioni rese come operatori sportivi.

E ritiene l’accusa, Calò avrebbe avuto un tornaconto personale, poiché sarebbe stato nominato commissario giudiziale in merito a una procedura di concordato preventivo presso il tribunale di Brindisi e coordinata proprio dal giudice Galiano.

Entrambi vennero indagati a piede libero. Difatti, Il gip firmatario dell’ordinanza di arresto nei confronti di Galiano ed altre persone ( ha rigettato la richiesta del pm di arresti domiciliari per Calò) sostenga che non vi fosse “il necessario quadro indiziario”, nei confronti di Calò e Peluso. In particolare, riteneva il giudice, “non vi sono elementi in atti allo stato che consentano di ritenere con il necessario grado di gravità che gli stessi erano a conoscenza della provenienza illecita delle somme in questione”.

E infine, secndo il gip “l’occasionalità della loro collaborazione porta ad escludere un loro cosciente inserimento nel circuito illecito gestito da Galiano”.