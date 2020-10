Covid-19, chiusa scuola a Noha per un caso. A Ortelle smentita la presenza di positivi

È scattato subito il protocollo sanitaria in una scuola di Noha per prevenire l’insorgenza di eventuali focolai legati al coronavirus. Per la giornata di domani la scuola di via Petronio rimarrà chiusa per permettere gli interventi di sanificazione dopo che è stato riscontrato un caso di positività al coronavirus all’interno dell’istituto.

A scriverlo su facebook è stato il sindaco di Galatina Marcello Amante, sulla base delle indicazioni ricevuto dalla Asl di Lecce. “La situazione, monitorata di continuo, è sotto controllo”, ha aggiunto. “Appena si avranno ulteriori informazioni provvederò ad aggiornavi. Continuiamo a essere responsabili e a rispettare le poche regole per prevenire il contagio. Lavare spesso le mani, usare le mascherine e mantenere la distanza interpersonale”.

Isolamento fiduciario a Ortelle

Nessuna segnalazione da parte della Asl a Ortelle, invece, dove recentemente girano voci sulla presunta positività di due cittadini sui social. È il sindaco a sottolineare l’assenza di alcuna comunicazione ufficiale a riguardo, invitando i cittadini a non diffondere false informazioni. “Risulta la presenza di due cittadini, residenti nel Comune di Ortelle, in isolamento fiduciario dall’8 ottobre dopo essere rientrati dalla Lombardia”, scrive in una nota il sindaco Francesco Massimiliano Rausa. “Se ci fosse la necessità di allertare la cittadinanza – continua – o bloccare qualsiasi attività saremmo i primi a preoccuparcene”.