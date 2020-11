Covid, a Lecce ressa nelle vie dello shopping. L’ira del sindaco: “così non va”

“Così non va. Col Covid non si scherza e nei prossimi incontri istituzionali chiederò maggiore impegno per proteggere la città dagli irresponsabili”.

Non usa giri di parole Carlo Salvemini, sindaco di Lecce, nel commentare alcuni scatti che nelle ultime ore hanno spopolato sul web. Centro cittadino letteralmente preso d’assalto nella prima domenica di novembre, con via Trinchese in particolare vero e proprio ombelico degli assembramenti.

Immagini che stridono molto con gli obblighi e gli inviti ad evitare contatti sociali e uscite non necessarie per tentare di arginare la repentina e inesorabile risalita della curva del contagio.

E invece gli scatti di una Lecce ricolma di gente hanno fatto il giro d’Italia. Bar e ristoranti chiusi, abbigliamenti aperti e fiume di gente ammassata nei vicoli del centro cittadino.

E così, mentre tra poche ore è attesa una nuova stretta con l’arrivo dell’ennesimo DPCM, Salvemini si sfoga su Facebook. Ecco il suo messaggio.