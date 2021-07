Covid, il bollettino della Puglia: 34 casi positivi. 11 in provincia di Lecce

La terza ondata di Coronavirus che ha messo in difficoltà il sistema sanitario è ormai alle spalle, ma la lotta contro il virus non è ancora finita. La variante indiana, o delta come l’ha definita l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sta ‘rallentando’ il calo della curva dei contagi. E il fatto che sia più contagiosa impone maggiore attenzione. Bisogna continuare a rispettare le regole, indossare la mascherina quando non è possibile mantenere la distanza di sicurezza ed evitare gli ‘assembramenti’. Per questo in occasione di Italia-Inghilterra, la finale degli Europei in programma questa sera, sono stati disposti più controlli per evitare che il tifo, più che giusto, fornisca un assist al virus.

Intanto, secondo il bollettino epidemiologico di oggi, su 4.011 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 34 casi positivi. 7 i contagi in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia BAT, 9 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.737.033 test. 245.020 sono i pazienti guariti. 2.127 sono i casi attualmente positivi. Stabili a 87 i ricoveri in Ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.797 così suddivisi:

95.280 nella Provincia di Bari;

25.614 nella Provincia di Bat;

19.852 nella Provincia di Brindisi;

45.210 nella Provincia di Foggia;

27.074 nella Provincia di Lecce;

39.574 nella Provincia di Taranto;

817 attribuiti a residenti fuori regione;

376 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/k9aHs