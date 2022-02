Covid in Puglia, 22 decessi e 6.154 casi positivi. 1.559 in provincia di Lecce

La curva dei contagi continua la sua discesa come confermano i numeri del bollettino epidemiologico che, ogni giorno, conta i nuovi casi. Nelle ultime 24 ore sono 6.154 i tamponi positivi su 41.692 test effettuati. La provincia di Bari, che più delle altre sta facendo i conti con il virus, si è fermata a 1.680. In provincia di Lecce sono 1.559 i salentini finiti in isolamento. Giornata nera per i decessi, se ne contano 22. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 7.461.

Sul fronte degli Ospedali, secondo l’ultimo aggiornamento dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora la pressione nei reparti dedicati ai pazienti positivi al Covid, la percentuale di posti letto occupata è salita di un punto in rianimazione, fermandosi al 13% (+1%). Resta stabile al 25% il tasso di occupazione in malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Stando al report della Regione, i pazienti in area non critica sono passati da 741 a 737. In terapia intensiva, ancora un segno più: i posti letto occupati sono 67 contro i 64 di ieri.

Nella casella degli attuali positivi, i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 94.594 contro i 96.359 di 24 ore prima. 585.573 le persone guarite.

Nuovi casi per provincia