Covid, 7.130 casi positivi in Puglia. 1.723 i contagi in provincia di Lecce

Sono 7.130 i tamponi positivi su 62.166 test effettuati nelle ultime 24 ore. La provincia con più casi – come accade da settimane – è ancora quella di Bari, con 2.129. In provincia di Lecce sono 1.723 i salentini finiti in isolamento. È il dato sui contagi contenuto nel bollettino epidemiologico che registra anche 13 decessi. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 7.283.

Sul fronte degli ospedali si notano segnali incoraggianti. Secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora la pressione nei reparti dedicati ai pazienti Covid, la percentuale di posti letto occupata è ferma al 12% in rianimazione. Scende di un punto, al 23%, in malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Secondo il report della Regione, i positivi ricoverati nei reparti di area non critica i pazienti sono passati sono passati da 679 a 683. In terapia intensiva, i posti letto occupati sono 60 contro i 61 di ieri.

Per quanto riguarda gli attuali positivi, i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 117.251 contro i 123.458 di ieri. Cresce il numero delle persone guarite dal virus, a quota 500.641. Ventiquattro ore fa erano 487.317.

Casi per provincia: