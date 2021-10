Covid, 64 positivi in Puglia su 8.021 test. 24 casi in provincia di Lecce.

«Non si può affrontare una maratona con l’approccio di un centometrista». Con queste parole l’assessore alla sanità Pier Luigi Lopalco annuncia il cambio di passo in Puglia della campagna vaccinale. Il prossimo step sarà la terza dose, partendo dai più fragili e dagli over 80, senza dimenticare gli «indecisi», chi non si è ancora presentato per la prima dose del vaccino. Intanto, i numeri dei nuovi casi e dei ricoveri continuano ad essere da zona bianca.

Secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ferma al 5% nei reparti di area non critica, che comprendono malattie infettive, medicina generale e pneumologia. È salita di un punto, al 4% (+1%), in terapia intensiva.

Diverso il trend contenuto nel bollettino epidemiologico. I pazienti ricoverati nei reparti di area non critica passano da 141 a 150. I positivi più gravi ricoverati in rianimazione passano da 17 a 16.

Sul fronte dei contagi, sono 64 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 8.021 test. I pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 2.593. Un decesso. Il numero vittime dall’inizio della pandemia in Puglia resta a 6.796.

I nuovi casi sono così divisi: