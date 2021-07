Bollettino Covid, 44 nuovi casi e 2 decessi. 12 contagi in provincia di Lecce

Scendono i nuovi casi ma restano stabili i ricoveri, con una sola persona in meno rispetto al bollettino epidemiologico di ieri. Spaventa l’aumento dei casi in Italia, soprattutto dovuti al diffondersi della variante delta che ha causato una inversione di tendenza nell’andamento della curva epidemiologica, che ha ripreso a salire dopo settimana in continua discesa. A giocare un ruolo fondamentale sull’andamento dei contagi, saranno le vaccinazioni somministrate alla popolazione, con il 41,6% che ha ricevuto la seconda dose, sufficiente ad abbassare il rischio di ospedalizzazione con la nuova variante.

Nel report di oggi, su 5.875 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 44 casi positivi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.726.848 test. 244.936 sono i pazienti guariti. 2.136 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.722 così suddivisi:

95.263 nella Provincia di Bari;

25.608 nella Provincia di Bat;

19.843 nella Provincia di Brindisi;

45.198 nella Provincia di Foggia;

27.051 nella Provincia di Lecce;

39.568 nella Provincia di Taranto;

817 attribuiti a residenti fuori regione;

374 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

