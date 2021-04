Covid, 1.895 contagi in Puglia. 209 casi positivi in provincia di Lecce. Il bollettino

Secondo l’ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza la Puglia dovrebbe restare in zona rossa fino al 20 aprile, ma i numeri incoraggianti degli ultimi giorni potrebbero convincere la cabina di regia, che si riunirà come di consueto venerdì, a cambiare il colore della regione anche prima della fine del mese. L’arancione dovrebbe scattare, quindi, da lunedì 26 aprile.

Del resto, la curva dei contagi mostra segni di discesa, il rapporto positivi/tamponi si è stabilizzato (ma il trend non è stato confermato oggi) e anche la pressione sugli ospedali è meno preoccupante. Dopo aver toccato il picco del 49% di posti letto in terapia intensiva occupata da pazienti Covid, la percentuale è scesa al 44%. Cinque punti in meno, ma quattordici in più del limite massimo fissato al 30%.

Nei reparti di malattie infettive, medicina generale e Pneumologia, invece, la situazione è stabile: secondo l’ultima rilevazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), il numero dei posti letto occupati in area non critica è fermo al ancora al 50%, 10 punti in più della soglia considerata «critica».

Il bollettino epidemiologico di oggi

Un quadro non confermato nel bollettino epidemiologico di oggi. Su 12.472 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.895 casi positivi: 730 in provincia di Bari, 127 in provincia di Brindisi, 203 nella provincia BAT, 347 in provincia di Foggia, 209 in provincia di Lecce, 271 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 35 decessi: 18 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.129.376 test. 170.041 sono i pazienti guariti. 49.422 sono i casi attualmente positivi. Si conferma il segno meno nella casella dei ricoveri in Ospedale, fermi oggi a 2.079 contro i 2.132 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 225.031 così suddivisi:

87.107 nella Provincia di Bari;

22.013 nella Provincia di Bat;

16.601 nella Provincia di Brindisi;

40.813 nella Provincia di Foggia;

22.038 nella Provincia di Lecce;

35.382 nella Provincia di Taranto;

737 attribuiti a residenti fuori regione;

340 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/2pTI5