Covid, 20.969 attuali positivi in provincia di Lecce. I casi comune per comune

Leggera flessione di nuovi casi, ma la circolazione del virus resta alta. Sono 20.969 gli attuali positivi in provincia di Lecce secondo il report della Asl che, ogni venerdì, scatta una fotografia dell’andamento della pandemia, contando i salentini che stanno facendo i conti con il virus. Una settimana fa erano 21.363. Quella prima 19.905. I pazienti in Ospedale sono 129, di cui 13 in rianimazione.

Il numero dei ricoveri è scritto nero su bianco nel documento – a cura del Dott. Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica – in cui è riportata anche la distribuzione dei casi Comune per Comune e l’incidenza settimanale per 100mila abitanti.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

La mappa della provincia di Lecce continua ad essere dipinta di diverse sfumature di blu, più o meno scure a seconda del “peso” dei casi nei singoli paesi. Sfiorano o superano i 500 attuali positivi Cavallino, Copertino, Galatina, Galatone, Leverano, Monteroni di Lecce, Surbo eTricase.

Ecco il numero dei contagi per ogni città o borgo salentino:

Alessano 207

Alezio 144

Alliste 220

Andrano 122

Aradeo 188

Arnesano 149

Bagnolo del Salento 53

Botrugno 73

Calimera 203

Campi Salentina 198

Cannole 66

Caprarica di Lecce 37

Carmiano 298

Carpignano Salentino 96

Casarano 509

Castri di Lecce 41

Castrignano dei Greci 57

Castrignano del Capo 120

Cavallino 425

Collepasso 132

Copertino 562

Corigliano d’Otranto 119

Corsano 169

Cursi 175

Cutrofiano 207

Diso 56

Gagliano del Capo 111

Galatina 526

Galatone 453

Gallipoli 377

Giuggianello 16

Giurdignano 91

Guagnano 124

Lecce 2.673

Lequile 299

Leverano 466

Lizzanello 284

Maglie 386

Martano 245

Martignano 50

Matino 237

Melendugno 302

Melissano 196

Melpignano 57

Miggiano 120

Minervino di Lecce 121

Monteroni di Lecce 493

Montesano salentino 97

Morciano di Leuca 52

Muro Leccese 82

Nardò 692

Neviano 85

Nociglia 25

Novoli 298

Ortelle 49

Otranto 200

Palmariggi 26

Parabita 181

Patù 49

Poggiardo 129

Presicce-Acquarica 274

Racale 324

Ruffano 283

Salice Salentino 268

Salve 70

Sanarica 26

San Cesario di Lecce 251

San Donato di Lecce 135

Sannicola 111

San Pietro in Lama 145

Santa Cesarea Terme 71

Scorrano 243

Seclì 65

Sogliano Cavour 108

Soleto 115

Specchia 123

Spongano 74

Squinzano 321

Sternatia 36

Supersano 114

Surano 38

Surbo 479

Taurisano 387

Taviano 350

Tiggiano 92

Trepuzzi 328

Tricase 511

Tuglie 98

Ugento 340

Uggiano La Chiesa 132

Veglie 337

Vernole 154

Zollino 41

San Cassiano 34

Castro 42

Porto Cesareo 153

Temporaneamente presenti 78

Totale attuali positivi 20.969

Nessun comune è covid-free.

I ricoveri

Sono 129 i positivi al Covid che hanno bisogno di cure in Ospedale. 20 in Medicina interna dell’Ospedale di Galatina. Al Vito Fazzi di Lecce sono 58 i pazienti ricoverati in Pneumologia Covid al Dea e 38 nel reparto Malattie Infettive. 13 i pazienti in Anestesia e Rianimazione.

Per quanto riguarda il tasso di ospedalizzazione settimanale per 100.000 abitanti:

I^ dose 9,50

II^ dose 3,20

III^ dose 2,15

Non vaccinati 20,80

Capitolo vaccini

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, nel documento è riportato anche il numero dei salentini che hanno ricevuto la prima dose il cosiddetto “richiamo” e la terza dose, distribuiti in base al Comune di residenza.

Sono 1.733.739 le dosi di vaccino somministrate a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 646.332 prime dosi, 622.610 seconde dosi, 21.336 monodose.

A quota 443.461 le terze dosi con una copertura del 40% nella fascia 12-19, del 46% nella fascia 20-29, del 49% nella fascia 30-39, del 57% nella fascia 40-49, 61% nella fascia 50-59, 71% nella fascia 60-69, 77% nella fascia 70-79, 76% nella fascia 80-89, 55% negli over 90.

Prosegue, con una capillare e significativa risposta da parte delle famiglie, la campagna vaccinale pediatrica con 34.497 vaccinazioni eseguite finora.