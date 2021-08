Covid in Puglia, 361 casi positivi nelle ultime 24 ore. 76 contagi in provincia di Lecce

«Al momento non siamo preoccupati dall’incremento del numero dei ricoveri di pazienti Covid in Puglia perché il trend di aumento dei casi non è così rapido. Ovviamente assisteremo nei prossimi giorni ad un progressivo aumento dei ricoveri, ma non tale da mettere in difficoltà il sistema». Con queste parole ai microfoni dell’Ansa l’Assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco ha commentato il segno più registrato nella casella delle persone che hanno bisogno di cure in Ospedale. Secondo l’Agenas, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid in Terapia intensiva si è fermata al 5% (il limite che fa scattare la zona gialla è del 10%). Stessa percentuale del 5% nei reparti di area non critica (il tetto è del 15%).

Per quanto riguarda il bollettino epidemiologico di oggi sono 361 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 14.333 test. Un decesso.

I contagi sono così divisi:

Provincia di Bari: 82

Provincia di Bat: 78

Provincia di Brindisi: 45

Provincia di Foggia: 46

Provincia di Lecce: 76

Provincia di Taranto: 28

Residenti fuori regione: 8

Provincia in definizione: 3

3.960 sono le persone attualmente positive.

125 i ricoveri nei reparti di area non critica.

21 in terapia intensiva.