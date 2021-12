Covid, in Puglia 401 casi nelle ultime 24 ore. 111 positivi in provincia di Lecce

«La variante Omicron è al momento la variante di Sars-CoV-2 più contagiosa che abbiamo mai incontrato in Europa. Con tutta probabilità in poche settimane avrà soppiantato le altre varianti circolanti, come successo la scorsa estate con la delta». Inizia così il post pubblicato sul profilo Facebook di Pier Luigi Lopalco, ex assessore della regione Puglia alla Sanità, dal titolo ‘Tutto quello che vorreste sapere su Omicron e a cui possiamo rispondere’. Al momento sono due i casi registrati in Puglia, due donne della provincia di Bari, entrambe con una stessa storia di viaggio all’estero nei giorni precedenti la diagnosi.

Per quanto riguarda i contagi, secondo il bollettino epidemiologico che, ogni giorno, conta i tamponi positivi, sono 401 i casi registrati nelle ultime 24 ore su 27.096 test. La provincia con più casi è quella di Lecce: 111. Nel report si registrano anche 6 decessi. Il totale delle vittime dell’inizio della pandemia si ferma a 6.925.

Sul fronte dei ricoveri, i pazienti in area non critica sono passati da 127 a 133. In terapia intensiva, i posti letto occupati sono 23 contro i 19 di ieri. Dati che non pesano sul monitoraggio dell’Agenas che controlla la pressione negli ospedali, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ferma al 4% in rianimazione e al 5% in malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Per quanto riguarda gli attuali positivi, i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 5.564 contro i 5.539 di ieri. Cresce il numero delle persone guarite dal virus, a quota 271.636.

Nuovi casi per provincia