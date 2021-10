Covid, in Puglia 127 casi su 23.197 tamponi. 25 positivi in provincia di Lecce. Il bollettino

La curva dei contagi in Puglia continua la sua costante discesa. Lo dimostrano i numeri del bollettino epidemiologico che, ogni giorno, conta i nuovi casi positivi al Covid. Un anno fa, nello stesso periodo, cominciava la seconda ondata segno che i vaccini hanno frenato la diffusione del virus e allentato la pressione sugli Ospedali che gestiscono senza difficoltà i positivi che hanno bisogno di cure. Per l’Agenas, infatti, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti è ferma al 4% in terapia intensiva e al 5% in malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Numeri lontani dal nuovo tetto massimo fissato dal Governo per decidere il cambio di colore delle Regioni in base al livello di rischio.

Nel report di oggi, i ricoveri in area non critica sono passati da 129 a 128. Un nuovo ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, dove i pazienti sono passati da 18 a 19.

Sul fronte dei nuovi casi, sono 127 i positivi registrati su 23.197 test. I pugliesi che stanno facendo i conti con il virus, i cosiddetti attuali positivi, sono 2.101. Tre decessi. Il totale delle vittime da inizio pandemia si ferma a 6.819.

Per quanto riguarda la mappa dei nuovi casi sono così divisi: