Covid, 43 casi positivi in Puglia. 18 in provincia di Lecce. Il Bollettino

È la variante indiana – presente nel 16,2% dei positivi scoperti secondo la survey svolta dai laboratori Covid del Policlinico di Bari e dell’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata – l’incognita con cui la Puglia deve fare i conti. Con 70 casi accertati (erano 51 il 22 giugno) la “Delta”, come ribattezzata dall’Oms, circola nella regione, ma i numeri ancora contenuti permettono da un lato di tenere la situazione sotto controllo, evitando o spegnendo gli eventuali focolai, dall’altro di non pesare sulla curva dei contagi che continua a scendere.

Sul fronte dei nuovi contagi, come si legge nel bollettino epidemiologico, sono 43 i casi positivi scoperti nelle ultime 24 ore su 5968 test per l’infezione da Covid-19. I 43 contagi sono così divisi: 43 casi positivi: 8 in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 18 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.688.193 test. 244.093 sono i pazienti guariti. 2.689 sono i casi attualmente positivi. Scendono a 129 i ricoveri in Ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.424 così suddivisi:

95.208 nella Provincia di Bari;

25.592 nella Provincia di Bat;

19.821 nella Provincia di Brindisi;

45.166 nella Provincia di Foggia;

26.968 nella Provincia di Lecce;

39.488 nella Provincia di Taranto;

814 attribuiti a residenti fuori regione;

367 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/lKO55