Covid, in Puglia 248 nuovi casi. 25 positivi in provincia di Lecce

Sono 248 i casi registrati in Puglia su 19.343 test effettuati nelle ultime 24 ore. È il dato sui contagi contenuto nel bollettino epidemiologico che, ogni giorno, conta i tamponi positivi. La provincia con più casi è quella di Foggia: 93. La provincia di Lecce ne conta 25.

Sul fronte dei ricoveri, i pazienti in area non critica sono passati da 133 a 139. Nessun nuovo ingresso in terapia intensiva. I posti letto occupati in rianimazione restano 21.

Crescono gli attuali positivi: i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 4.600. 24 ore fa erano 4.498.

Nel report non si registrano decessi. Il totale delle vittime dell’inizio della pandemia resta fermo a 6.894. Cresce il numero delle persone guarite dal virus, a quota 280.964 .

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 58

Provincia di Bat: 34

Provincia di Brindisi: 28

Provincia di Foggia: 93

Provincia di Lecce: 25

Provincia di Taranto: 10

Residenti fuori regione: 1

Provincia in definizione: -1