Covid, 172 positivi in Puglia. 46 casi in provincia di Lecce. Il bollettino

Diminuiscono i casi positivi in Puglia. Secondo il report della Fondazione Gimbe che, ogni settimana, monitora la curva dei contagi, dal 22 al 28 settembre si è registrato un calo pari al 9,4% rispetto a sette giorni prima. Gli attuali positivi, uno dei criteri usati dal Governo per decidere il passaggio in zona gialla, sono 71 ogni 100mila abitanti. I ricoveri, dopo il segno meno dei giorni scorsi, sono stabili. Per l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ferma al 5% in area medica, che comprende malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Stabile al 3% il tasso di occupazione in terapia intensiva.

Secondo il bollettino epidemiologico, la situazione negli Ospedali è questa: i pazienti ricoverati in area non critica passano da 144 a 142. 15 in rianimazione (erano 16).

Sul fronte dei contagi, sono 172 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 14.491 test. I pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 2.579. 3 decessi. Il numero vittime dall’inizio della pandemia in Puglia sale a 6.794.

I nuovi casi sono così divisi: