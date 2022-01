Covid, in Puglia 5.581 casi positivi. 1.265 in provincia di Lecce. Il Bollettino

Sono 5.581 i casi positivi registrati in Puglia su 36.031 test effettuati nelle ultime 24 ore. La provincia con più contagi è ancora quella di Bari, con 1.681. In provincia di Lecce sono 1.265 i salentini finiti in isolamento. 5 i decessi. Il totale delle vittime da inizio pandemia si ferma a 7.006.

Nel bollettino epidemiologico è riportato anche il dato sui ricoveri giornalieri: aumentano i pazienti in area non critica, passati da 384 a 408. Diminuiscono in terapia intensiva, dove i posti letto occupati sono 34 contro i 38 di ieri. Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora la pressione negli ospedali, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ferma all’ 8% in rianimazione, mentre è salita di un punto in malattie infettive, medicina generale e pneumologia, dove il tasso di occupazione è del 14% (+1%). Dati che permettono alla Puglia di restare in zona bianca, anche se, considerato l’aumento dei ricoveri, è stato attivato il piano di rafforzamento della rete ospedaliera Covid.

«Il Piano si realizza gradualmente, man mano che l’occupazione dei posti letto in area Covid cresce. Un lavoro complesso quello della riconversione di reparti da no-Covid a Covid, ma che è già programmato e che viene fatto cercando il più possibile di non ostacolare le attività sanitarie ordinarie» hanno dichiarato il Governatore Michele Emiliano e il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro.

Aumentano gli attuali positivi: i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 50.664 contro i 45.648 di ieri. Cresce il numero delle persone guarite dal virus, a quota 281.829. Ventiquattro ore fa erano 281.269.

