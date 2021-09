Covid in Puglia, 186 casi positivi. 24 in provincia di Lecce

Dopo il segno meno di ieri, scritto nel bollettino epidemiologico che conta ogni giorno i positivi, i decessi e i ricoveri in ospedale, anche il report dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora la pressione sugli Ospedali registra il calo dei ricoveri in terapia intensiva. Nell’ultima rilevazione la percentuale di posti letto in rianimazione occupata dai pazienti Covid è scesa di un punto, fermandosi al 4% (-1%). Stabile al 6% (0%) il tasso di occupazione in malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Secondo i dati di oggi, i ricoveri in area non critica salgono da 168 a 171. 19, come ieri, in terapia intensiva.

Sul fronte dei contagi, sono 186 i casi positivi registrati su 14.682 test. I pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 2.908. 1 decesso. 6.776 il totale delle vittime da quando è scoppiata l’emergenza.

Per quanto riguarda la mappa dei nuovi casi, sono così divisi:

Provincia di Bari: 65

Provincia di Bat: 28

Provincia di Brindisi: 8

Provincia di Foggia: 29

Provincia di Lecce: 24

Provincia di Taranto: 26

Residenti fuori regione: 0

Provincia in definizione: 6

