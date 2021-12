Coronavirus, in Puglia 662 casi in 24 ore. 100 positivi in provincia di Lecce

L’aumento dei contagi, anche in Puglia, non pesa sugli Ospedali, dove il numero di ricoveri è contenuto se paragonato al dato sui casi positivi. Come dimostra l’ultimo monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che controlla la pressione nei reparti Covid, infatti, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti è salita al 6% (+1%) in terapia intensiva, mentre è ferma al 5% (0%) in malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Numeri lontani dal tetto fissato dal Governo per il passaggio in zona gialla.

L’incremento è confermato anche nel bollettino epidemiologico che conta i tamponi positivi. Oggi, sono 662 i casi registrati in Puglia su 25.627 test effettuati nelle ultime 24 ore. La provincia con più casi è quella di Bari: 188. La provincia di Lecce ne conta 100. Nel report si registra anche un decesso. Il totale delle vittime dell’inizio della pandemia si ferma a 6.933.

Sul fronte dei ricoveri, i pazienti in area non critica sono passati da 126 a 142. In terapia intensiva, i posti letto occupati sono 26 contro i 27 di ieri.

Per quanto riguarda gli attuali positivi, i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 6.492 contro i 6.114 di ieri. Cresce il numero delle persone guarite dal virus, a quota 272.556.

Nuovi casi per provincia