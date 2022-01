Covid in Puglia, 2.813 casi positivi in 24 ore. In provincia di Lecce i contagi sono 620

Per ridurre la pressione nei reparti Covid anche in Puglia sono cominciate le prime somministrazioni della pillola che consente ai pazienti fragili con sintomi moderati legati alla infezione di evitare l’ospedalizzazione. Per ora sono cinque i positivi che hanno ricevuto finora il nuovo farmaco antivirale. Come confermano i numeri, la variante omicron che ha fatto salire la curva dei contagi ha ‘pesato’ sui ricoveri. Nel bollettino epidemiologico che, ogni giorno, conta i tamponi positivi, i pazienti in area non critica, passati da 428 a 444. In terapia intensiva, i posti letto occupati sono 45 contro i 40 di ieri.

Per quanto riguarda i contagi, sono 2.813 i casi registrati in Puglia nelle ultime 24 ore su 39.642 test. La provincia con più positivi è ancora quella di Bari, con 1.571. In provincia di Lecce sono 620 i salentini finiti in isolamento. 2 decessi. Il totale delle vittime da inizio pandemia si ferma a 7.024.

Aumentano gli attuali positivi: i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 64.281 contro i 62.330 di ieri. Cresce il numero delle persone guarite dal virus, a quota 284.891. Ventiquattro ore fa erano 284.031.

Nuovi casi per provincia