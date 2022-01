Covid, in Puglia 6.652 casi su 50.360 test. I positivi in provincia di Lecce sono 1.318

L’aumento dei casi in Puglia sta mettendo sotto pressione i reparti dedicati ai pazienti Covid. Il tetto massimo fissato dal Governo per decidere il passaggio in zona gialla è stato superato come dimostra anche l’ultimo aggiornamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Per l’Agenas, infatti, la percentuale di posti letto occupata è salita di un punto, fermandosi a quota 12% (+1%) in rianimazione, mentre il limite per valutare il cambio di colore è fissato al 10% . Un punto in più anche in malattie infettive, medicina generale e pneumologia, dove il tasso di occupazione è salito al 21% (+1%), sei punti in più della soglia massima del 15% prevista per i reparti di medicina.

Stando ai dati scritti nel bollettino epidemiologico, nelle ultime 24 ore i pazienti ricoverati in area non critica sono passati da 593 a 615. In terapia intensiva, i posti letto occupati sono 63 contro i 61 di ieri.

Sul fronte dei contagi, su 50.360 test effettuati 6.652 sono risultati positivi. La provincia con più casi è ancora quella di Bari, con 2.636. In provincia di Lecce sono 1.318 i salentini finiti in isolamento. Un decesso. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 7.064.

Aumentano gli attuali positivi: i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 123.755 contro i 118.307 di ieri. Cresce il numero delle persone guarite dal virus, a quota 309.584. Ventiquattro ore fa erano 308.381.

I nuovi casi per provincia: