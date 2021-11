Covid, in Puglia 284 nuovi casi. 30 positivi in provincia di Lecce

La curva dei contagi in Puglia sale lentamente. Secondo l’ultimo report della Fondazione Gimbe, nella settimana dal 10 al 16 novembre i positivi sono aumentati dello 0,7% rispetto a sette giorni prima. Gli attuali positivi per 100mila abitanti, uno dei parametri per valutare il passaggio in zona gialla, sono stabili: 93 contro i 91 della settimana scorsa. Stando al bollettino epidemiologico che ogni giorno conta i tamponi positivi, sono 284 i casi registrati su 20.720 test effettuati nelle ultime 24 ore. La provincia con più contagi è quella di Bari, con 80 casi.

Questa la mappa:

Provincia di Bari: 80

Provincia di Bat: 28

Provincia di Brindisi: 18

Provincia di Foggia: 64

Provincia di Lecce: 30

Provincia di Taranto: 67

Residenti fuori regione: 0

Provincia in definizione: -3

Leggero aumento degli attuali positivi: i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 3.811 contro i 3.806 di ieri. Sul fronte degli Ospedali, i pazienti ricoverati in area non critica passano da 152 a 149. Un nuovo ingresso in terapia intensiva, dove i positivi che hanno bisogno di cure sono passati da 15 a 16. Dati che incidono sul monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Secondo l’Agenas, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è scesa al 3% in rianimazione. Resta stabile al 6% il tasso di occupazione in malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Con i zero decessi annotati nel bollettino di oggi il numero totale delle vittime dall’inizio della pandemia resta fermo a 6.873, mentre quello delle persone guarite arriva a 266.321.