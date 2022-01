Covid, in Puglia 4.904 casi positivi in 24 ore. 1.197 in provincia di Lecce

La variante omicron che ha fatto salire la curva dei contagi ha preso il sopravvento. «Il 90 per cento dei nuovi casi Covid-19 in Puglia sono causati dalla variante Omicron» ha dichiarato la virologa Maria Chironna, docente di igiene dell’Università di Bari e responsabile del laboratorio Covid del Policlinico. E i numeri sembrano confermarlo. Sul fronte dei ricoveri, nell’ultimo aggiornamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora la pressione negli ospedali, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid sale di un punto sia in rianimazione, fermandosi all’ 8% (+1%) che malattie infettive, medicina generale e pneumologia, dove il tasso di occupazione è del 16% (+1%). In questo caso il tetto massimo fissato dal Governo per i reparti ordinari è del 15%.

Nel bollettino epidemiologico che, ogni giorno, conta i tamponi positivi, i pazienti in area non critica, passati da 430 a 428. In terapia intensiva, i posti letto occupati sono 40 contro i 39 di ieri.

Per quanto riguarda i contagi, sono 4.904 i casi registrati in Puglia nelle ultime 24 ore su 61.193 test. La provincia con più positivi è ancora quella di Bari, con 1.310. In provincia di Lecce sono 1.197 i salentini finiti in isolamento. Un decesso. Il totale delle vittime da inizio pandemia si ferma a 7.022.

Aumentano gli attuali positivi: i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 62.330 contro i 57.850 di ieri. Cresce il numero delle persone guarite dal virus, a quota 284.031. Ventiquattro ore fa erano 283.608.

Nuovi casi per provincia