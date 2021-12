Covid, in Puglia 664 contagi in 24 ore. 157 positivi in provincia di Lecce

L’incremento dei casi in Puglia è confermato anche dal report della Fondazione Gimbe, secondo cui nell’ultima settimana – quella dal 15 al 21 dicembre – i contagi sono aumentati del 57,6% rispetto a sette giorni fa. Gli attuali positivi per 100mila abitanti salgono a 195. «Con l’espandersi della variante Omicron c’è la certezza che aumenta paurosamente la possibilità di infettarsi» ha dichiarato Pier Luigi Lopalco, ex assessore alla Salute, in un post in cui ha invitato gli indecisi a vaccinarsi.

Di contro, la situazione negli ospedali resta sotto controllo. Per l’Agenas, che monitora la pressione nei reparti Covid sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni al Ministero della salute, la percentuale di posti letto occupata è ferma al 5% (0%) in terapia intensiva e al 6% (0%) in malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Stando ai dati di oggi, come si legge nel bollettino epidemiologico che ogni giorno conta i tamponi positivi, sono 664 i casi scoperti in Puglia su 45.548 test effettuati. La provincia con più casi è quella di Bari: 283. La provincia di Lecce ne conta 157. Nel report si registra anche un decesso. Il totale delle vittime dell’inizio della pandemia si ferma a 6.948.

Nelle ultime 24 ore, i pazienti in area non critica sono passati da 166 a 168. In terapia intensiva, i posti letto occupati sono 27 contro i 26 di ieri.

Per quanto riguarda gli attuali positivi, i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 9.469 contro i 9.004 di ieri. Cresce il numero delle persone guarite dal virus, a quota 274.575. Ventiquattro ore fa erano 274.377.

I nuovi casi per provincia: