Covid, in Puglia 2.885 contagi in 24 ore. 630 casi positivi in provincia di Lecce

Nonostante l’aumento dei contagi, la situazione negli ospedali continua ad essere sotto controllo. Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora la pressione nei reparti dedicati ai pazienti Covid, la percentuale di posti letto occupata è salita al 5% (+1%) in terapia intensiva, mentre resta stabile al 7% (0%) in malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Nel bollettino epidemiologico che, ogni giorno, conta i positivi che hanno bisogno di cure, i pazienti in area non critica sono passati da 199 a 203. In terapia intensiva, i posti letto occupati sono 24 contro i 22 di ieri.

Sul fronte dei contagi, dopo aver sfiorato il tetto dei 2mila positivi, c’è ancora un segno più. Sono 2.885 i casi registrati nelle ultime 24 ore su 73.314 test. La provincia il dato più alto resta quella di Bari con 926 positivi. La provincia di Lecce ne conta 630. 7 i decessi. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia resta fermo a 6.962.

Aumentano gli attuali positivi: i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 16.035 contro i 13.880 di ieri. Cresce il numero delle persone guarite dal virus, a quota 276.153. Ventiquattro ore fa erano 275.430.

Nuovi casi per provincia: