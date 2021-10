Covid, 126 positivi in Puglia. 9 casi in provincia di Lecce

I numeri dei nuovi casi e dei ricoveri in Ospedale sono da zona bianca in Puglia. Anche questa settimana, infatti, la curva dei contagi conferma il trend in discesa dato che si registra il 13,7% di positivi in meno rispetto a sette giorni fa, con un’incidenza di 21,53 casi settimanali ogni 100mila abitanti. Ben lontano da quota 50, uno degli parametri usati del Governo per decidere il cambio di colore insieme ai ricoveri in Ospedale. A monitorare questo campo è l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Nell’ultimo aggiornamento, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è scesa al 3% (-1%) in terapia intensiva. Resta stabile al 5% (0%) in malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Secondo il bollettino epidemiologico, nelle ultime 24 ore i pazienti ricoverati nei reparti di area non critica sono passati da 150 a 151. Un nuovo ingresso anche in terapia intensiva. I positivi più gravi ricoverati in rianimazione, infatti, passano da 16 a 17.

Sul fronte dei contagi, sono 126 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 12.743 test. I pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 2.559. Un decesso. Il numero vittime dall’inizio della pandemia in Puglia sale a 6.797.

I nuovi casi sono così divisi: