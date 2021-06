Bollettino Covid, 35 positivi in Puglia. 9 casi in provincia di Lecce

I numeri legati alla pandemia in Puglia non destano preoccupazione. I nuovi casi ‘contati’ nel bollettino epidemiologico della Regione sono più o meno stabili, la curva dei contagi scende lentamente e gli ospedali si svuotano. Sono sempre meno i ricoverati anche se la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid, come rivela l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, è ferma al 3% in terapia intensiva e al 4% nei reparti di area non critica.

La terza ondata è ormai superata, ma non bisogna abbassare la guardia a causa della variante indiana o delta che, secondo gli esperti, è più contagiosa.

Nel report di oggi, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, su 7.213 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 35 casi positivi. Così divisi: 8 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione.

3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.676.021 test. 243.761 sono i pazienti guariti. 2.938 sono i casi attualmente positivi. Scendono ancora i ricoveri in Ospedale. Oggi sono 131, ieri 146.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.341, così suddivisi:

95.195 nella Provincia di Bari;

25.591 nella Provincia di Bat;

19.808 nella Provincia di Brindisi;

45.160 nella Provincia di Foggia;

26.928 nella Provincia di Lecce;

39.480 nella Provincia di Taranto;

813 attribuiti a residenti fuori regione;

366 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/9O6qd