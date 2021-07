Covid Puglia, 41 casi positivi. 12 contagi in provincia di Lecce. Il bollettino

Guardia alta per la variante indiana del virus che sta rallentando la discesa della curva dei contagi. Dopo settimane di segno meno, si torna a fare i conti con alcuni focolai come quello scoppiato in un villaggio di Manfredonia, dove un gruppo di ragazzi ha trascorso le vacanze. La conta si è fermata 34 positivi disseminati in tutta Italia, tutti tra i 17 e i 19 anni, ma potrebbe aumentare con il contact-tracing scattato per rintracciare tutti i contatti stretti e cercare di frenare la diffusione del virus.

Sul fronte dei contagi, come scritto nel bollettino epidemiologico che quotidianamente traccia un bilancio dell’andamento della pandemia, sono 41 i casi positivi scoperti in Puglia su 6174 test per l’infezione da Covid-19. Così divisi: 10 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.733.022 test. 245.003 sono i pazienti guariti. 2.110 sono i casi attualmente positivi. 87 i ricoveri in Ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.763 così suddivisi:

95.273 nella Provincia di Bari;

25.613 nella Provincia di Bat;

19.849 nella Provincia di Brindisi;

45.201 nella Provincia di Foggia;

27.063 nella Provincia di Lecce;

39.573 nella Provincia di Taranto;

817 attribuiti a residenti fuori regione;

374 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

