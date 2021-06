Covid, i numeri della Puglia: 58 casi positivi. 3 contagi in provincia di Lecce

La Puglia resta classificata a rischio basso e con un indice “Rt” – che calcola la velocità di trasmissione del virus, contando quanti contatti stretti un positivi potrebbe infettare – compatibile con lo scenario di tipo uno. È quanto rilevato dalla Cabina nazionale di monitoraggio Covid che conferma il miglioramento del quadro epidemiologico nella regione: dai ricoveri in Ospedale alla curva dei contagi su cui non hanno i tre focolai di variante indiana spenti grazie al tracciamento, un’arma importante per “combattere” la Delta in un momento in cui i nuovi casi sono circoscritti.

Un trend confermato nel bollettino epidemiologico di oggi, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Nel report su 6444 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 58 casi positivi. Così divisi: 15 in provincia di Bari, 9 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto,, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 5 decessi: 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.652.289 test. 242.684 sono i pazienti guariti. 3.881 sono i casi attualmente positivi. 161 le persone ricoverate in Ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.205. Così suddivisi:

95.158 nella Provincia di Bari;

25.580 nella Provincia di Bat;

19.780 nella Provincia di Brindisi;

45.147 nella Provincia di Foggia;

26.908 nella Provincia di Lecce;

39.447 nella Provincia di Taranto;

810 attribuiti a residenti fuori regione;

375 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/q7dHZ