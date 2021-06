Bollettino covid, la Puglia conta 33 casi e 0 decessi. 6 contagi in provincia di Lecce

Da domani l’Italia intera passerà in zona bianca, segno che i contagi sono in costante calo da settimane. La Puglia si conferma ancora a basso rischio con un Rt che la colloca tra le regioni dove il virus circola meno. A partire da domani, poi, una importante novità, molto attesa: dal 28 giugno, infatti, in zona bianca non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto, anche se resta obbligatorio portarla in caso di necessità. Restano alcune eccezioni: sarà comunque obbligatorio indossare la mascherina all’aperto in caso di assembramenti, in presenza di immunodepressi e nelle aree all’aperto degli ospedali.

Segnali positivi che indicano un contagio in costante calo, anche se spaventa il possibile colpo di coda dovuto alla variante indiana. Nel report di oggi su 3.940 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 33 casi positivi: 2 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.656.229 test. 242.723 sono i pazienti guariti. 3.875 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.238 così suddivisi:

95.160 nella Provincia di Bari;

25.581 nella Provincia di Bat;

19.792 nella Provincia di Brindisi;

45.148 nella Provincia di Foggia;

26.914 nella Provincia di Lecce;

39.456 nella Provincia di Taranto;

811 attribuiti a residenti fuori regione;

376 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Per leggere il bollettino completo, clicca qui.