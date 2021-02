Covid, 883 casi positivi, 72 nel leccese. Anche in Puglia preoccupa la variante inglese

Nel momento in cui il bollettino epidemiologico segna un incoraggiante calo della curva disegnata dai contagi – la conta dei positivi ieri si è fermata a 694 su poco più di 10mila tamponi – i riflettori sono tutti puntati sulla variante inglese del Sars-Cov2 che preoccupa la Puglia come il resto del Paese. Dalla Capitanata al Salento, tutte le province contano dei casi. Lo dimostrano, come sempre, i numeri della “Quick Survey”, una rilevazione rapida per stimare la prevalenza della “virus UK” tra la popolazione, richiesta dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità.

Su un campione di tamponi prelevati il 12 febbraio, il 38,6% (245 su 634 test analizzati) è risultato positivo alla variante inglese, più contagiosa come è stato dimostrato e, quindi, con una maggiore velocità di diffusione.

A Bari su 323 campioni ci sono 124 casi, pari al 38.4%. Nella BAT su 50 campioni ce ne sono 6, pari al 12.0%. A Brindisi su 129 campioni ce ne sono 72, pari al 55.8%. A Foggia su 62 campioni ce ne sono 18, pari al 29.0%. A Lecce su 20 campioni ce ne sono 3, pari al 15.0%. A Taranto su 48 campioni ce ne sono 22, pari al 45.8%.

«Occorrerà – ha spiegato l’assessore alla sanità Pieluigi Lopalco – alzare il livello di attenzione sulla diffusione delle varianti del virus: questi dati impongono di programmare ulteriori azioni di contenimento».

Su 10.374 test per l’infezione da Covid-19, nelle ultime 24 ore sono 883 i casi positivi secondo le informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro: 342 in provincia di Bari, 80 in provincia di Brindisi, 89 nella provincia BAT, 98 in provincia di Foggia, 72 in provincia di Lecce, 197 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Si contano, inoltre, 17 decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.458.849 test. 95.372 sono i pazienti guariti. 38.034 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 137.078, così suddivisi:

51.995 nella Provincia di Bari;

14.804 nella Provincia di Bat;

10.100 nella Provincia di Brindisi;

28.194 nella Provincia di Foggia;

11.589 nella Provincia di Lecce;

19.677 nella Provincia di Taranto;

571 attribuiti a residenti fuori regione;

148 provincia di residenza non nota.

Per leggere il bollettino completo, clicca qui.