Covid, in Puglia crollano i nuovi casi: oggi sono appena 2

Crollo verticale di nuovi casi. In Puglia il coronavirus pare battere in ritirata e oggi, martedì 26 maggio, i nuovi casi accertati sono appena due.

Lo si apprende nell’ultimo bollettino epidemiologico diramato dal Dipartimento Sanità che precisa come i nuovi casi siano stati localizzati uno in provincia di Brindisi e un altro nella BAT. Il dato viene calcolato su ben 2.203 tamponi eseguiti.

Tre sono stati i decessi registrati, 2 in provincia di Bat, 1 in provincia di Lecce, per un totale di 494, I guariti, invece, continuano a crescere in modo esponenziale: solo oggi i negativizzati sono 138, per un totale complessivo di 2.436.

In questo modo prosegue il calo degli attuali positivi che ora sono 1.539 (139 in meno rispetto a ieri).

Il dato complessivo di casi riscontrati in Puglia di Coronavirus, dunque, è di 4.469 (su 106.873 tamponi), così suddivisi: