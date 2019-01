Ripreso da alcune telecamere, ma il pensionato scomparso a Lecce ancora non si trova

Ancora nessuna notizia di Bruno Cantobelli, il pensionato 78enne di Lecce che sembra essere scomparso nel nulla. Dell’ex rappresentante di commercio non si hanno più notizie da domenica, quando è uscito dalla sua abitazione con una giacca verde e una tuta nera in pile. Ai piedi indossa delle scarpe da ginnastica (e non delle cibatte come sembrava in un primo momento).

La famiglia spera che stia bene, che si tratti di un allontanamento causato dai problemi di salute dell’uomo che, ultimamente, tende a perdere la memoria. Gli uomini delle forze dell’Ordine non stanno lasciando nulla al caso e anche i cittadini, grazie alla foto diffusa dai parenti per aiutare nelle ricerche, sono stati “allertati”. Intanto, alle 13.00, si è riunito il terzo tavolo in Prefettura, per fare il punto della situazione e coordinare i soccorsi.

Gli avvistamenti

Se il lieto fine ancora non c’è stato, la speranza di ritrovarlo sano e salvo è ancora forte. Soprattutto dopo le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso il pensionato. In un video si vede il 78enne procedere a passo sostenuto la sera del 20 gennaio. Nell’altro, gli occhi elettronici lo hanno immortalato, nella mattinata di ieri, a pochi passi dalla sua abitazione. È nei fotogrammi che si è scoperto il “dettaglio” delle scarpe da ginnastica.

Nonostante questo, il 78enne – alto un metro e settanta, con i capelli e la barba bianchi – ancora non si trova. La preoccupazione, con il passare delle ore, cresce perché, nelle prossime ore, è previsto un peggioramento delle condizioni metereologiche che potrebbero rendere più difficili le ricerche.

Se qualcuno lo ha visto, può contattare i numeri di emergenza 112, 113 e 115.