Travolto da un treno mentre esegue alcuni controlli, Salentino 40enne muore in Canton Ticino

Stava effettuando alcuni controlli sui binari, quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato travolto da un treno perdendo la vita.

È accaduto nella giornata di ieri ad Airolo, piccola cittadina nel Canton Ticino dove a morire a causa dell’incidente è stato Cristian Damiano, 40enne originario di Ruffano.

L’uomo era ispettore di una ditta che si occupava di sicurezza ferroviaria e insieme a un collega stava ispezionando i binari, quando, ripetiamo, secondo quanto riporta il quotidiano Ticinonline.it, all’altezza della galleria del San Gottardo, è stato investito da un convoglio della Tilo (Treni Regionali Ticino Lombardia).

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi che hanno tentato di salvare la vita al 40enne, ma per lui non c’era più nulla da fare. troppo gravi le ferite riportate a seguito del sinistro.

Il collega, invece, è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale e si trova in gravi condizioni.

Cristian Damiano lascia la moglie e due figli.

Il tratto ferroviario dove è avvenuto il dramma è stato chiuso alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso.