Crolla un’abitazione a Collepasso, intervengono i Vigili del Fuoco

E’ stata una nottata molto impegnativa quella trascorsa dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, chiamati a intervenire per ben tre volte

Il primo è avvenuto intorno alle 2.00 a Collepasso, in via Principi di Piemonte, per il crollo strutturale in un’abitazione disabitata. Il cedimento ha riguardato un solaio interno e parte del cornicione prospiciente la strada. L’intervento è valso alla messa in sicurezza dell’area, alla verifica della stabilità residua dell’immobile e alla prevenzione di ulteriori crolli, tutelando l’incolumità pubblica.

Trascorse alcune ore, alle 05.00, è stata la volta di Via Bari a Lecce, dove, ha preso fuoco uno scooter sito all’interno di un vano scala condominiale. Le fiamme hanno danneggiato l’appartamento situato al piano soprastante. I Caschi Rossi hanno domato l’incendio e bonificato l’area interessata.

Alle 7.00, infine, in Via Fabio Filzi, sempre nel capoluogo, è scoppiato un incendio in un appartamento. L’azione della squadra di “Viale Marche”, ha consentito di circoscrivere le fiamme, evitando il propagarsi dell’incendio ad altre unità abitative e limitando i danni alla sola abitazione coinvolta.