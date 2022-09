Crolla il tetto di un’abitazione, tragedia sfiorata a Torre Chianca

Fortunatamente non ci sono stati vittime o feriti, perché i proprietari, terminate le vacanze estive erano tornati nel comune di residenza, altrimenti, fosse accaduto qualche giorno prima, forse, si sarebbe raccontato qualcosa di più drammatico.

Tragedia sfiorata nella giornata di oggi a Torre Chianca, quando, per cause ancora da chiarire, si è verificato il crollo del tetto di un’abitazione in Via dell’Erica.

Il cedimento, fortunatamente, non ha causato vittime o feriti, in quanto, ripetiamo, in quel momento la struttura era disabitata.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti gli uomini delle Forze dell’Ordine che hanno compiuto i rilievi del caso per stabilire le cause dell’accaduto e, successivamente, hanno recintato la casa e messo in sicurezza la zona