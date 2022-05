Prima l’incendio e poi il crollo di muri e solaio di un B&B sulla Frigole-San Cataldo. Tanta paura ma nessun ferito

Un boato fortissimo e poi l’esplosione. Il crollo del solaio e dei muri di un B&B sulla provinciale che collega Frigole a San Cataldo, marine del capoluogo salentino, si è avverito a distanza. Fortunatamente l’attività turistica non aveva ancora avuto inizio e soprattutto non era presente nessuno a cominciare dalla titolare, una donna di nazionalità brasiliana. L’arrivo dei Vigili del Fuoco dal Comando Provinciale di Lecce di Viale Grassi ha dato il via anche alle prime indagini al fine di risalire alle cause dell’esplosione dell’abitazione cha da un primo sopralluogo sembrano derivare dall’incendio di materiale infiammabile depositato nel giardino della struttura turistica.

Incendio nei pressi di Via Giammatteo

Giornata di grande lavoro quella di ieri per i Vigili del Fuoco di Lecce che prima di accorrere al B&B crollato alle porte della marina di San Cataldo e dopo essere stati chiamati in causa per spegnere vari incendi nelle campagne alle porte del capoluogo, roghi tutti favoriti dal forte vento che ha spazzato il Salento, erano dovuti intervenire per spegnere l’incendio scoppiato nei pressi di Via Giammatteo in un’azienda in cui era conservato materiale edile e plastico.