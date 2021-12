Crolla la falesia a Torre dell’Orso, l’immagine colpisce al cuore

C’è qualcosa di malinconico nello scatto di Jvan Giannone. A prima vista lo scorcio, uno dei più belli e più ammirati della costa orientale del Salento, restituisce l’immagine di un paesaggio invernale, lontano dagli scatti postati sui social dai turisti che amano e scelgono Torre dell’Orso. I colori sono quelli di sempre, il cielo rispecchia una giornata di dicembre, ma il profilo della falesia, crollata nel mare che incanta i visitatori d’estate, è cambiato. Il distaccamento della roccia è avvenuto in un punto noto, non lontano dalla Torre costiera medievale che sovrasta il promontorio settentrionale della baia e che ha dato il nome al luogo, conosciuto come l’urso.



Come sempre avviene nel periodo autunnale e invernale, il territorio della marina di Melendugno è costretto a fare i conti con un crollo, con un distaccamento della falesia che non ha causato danni a persone. Certo è che il perimetro costiero sta cambiando. Che abbiano contribuito le forti mareggiate di scirocco degli ultimi giorni?