Si staccano pezzi di muro da un fabbricato e danneggiano un’autovettura. Paura a Gallipoli

Fortunatamente i pezzi di muro che si sono staccati da un fabbricato in Corso Italia a Gallipoli hanno danneggiato soltanto un’autovettura ma non hanno causato danni a persone o animali che si sarebbero potuti trovare sul posto di passaggio.

Quando all’1.30 di questa notte sono stati allertati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli, la scena che si è presentata ai loro occhi è stata quella di corposi pezzi di muro rotolati sul marciapiede e caduti dalla facciata esterna di un fabbricato. I Caschi Rossi hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona interessata dall’evento non senza notare il danno subito da una macchina parcheggiata nelle immediate vicinanze. La zona, poi, nella notte è stata interdetta alla circolazione pedonale sino alla completa messa in sicurezza dello stabile.