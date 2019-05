Terrore all’alba ad Aradeo, crolla edificio abbandonato. Tanta paura ma nessun morto o ferito

Fortunatamente lo stabile era abbandonato e, il caso ha voluto, che in quel momento non vi fosse alcuno intento a passare nei dintorni, altrimenti, forse, in questo momento staremmo a parlare di qualcosa di molto più grave, probabilmente tragico.

Momenti di paura questa mattina ad Aradeo, quando, improvvisamente, in Via Togliatti un edificio abbandonato da anni è crollato.

Quando il boato si è udito i cittadini si sono riversati in strada e hanno prontamente lanciato l’allarme.

Sul posto del crollo sono giunti i Vigili del Fuoco che al loro arrivo si sono messi all’opera per porre le transenne intorno al luogo dell’accaduto e per appurare che all’interno dello stabile non fossero presenti persone.

Con loro anche gli uomini delle Forze dell’Ordine e i tecnici del Comune di Aradeo.