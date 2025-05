Crolla il solaio di una casa in ristrutturazione, momenti di paura a Collepasso

Mattinata di paura in via Pesce a Collepasso, dove il solaio di un’abitazione in fase di ristrutturazione è improvvisamente crollato. L’episodio, ha fatto temere il peggio, ma fortunatamente non si registrano feriti né danni significativi.

L’incidente si è verificato mentre gli operai di una ditta edile stavano scaricando materiale da due camion. Il fragore improvviso ha immediatamente allertato i presenti e i residenti della zona.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno accertato l’assenza di persone coinvolte nel crollo. Per garantire la sicurezza e avviare le indagini, sono giunti anche gli agenti della polizia locale, i carabinieri della stazione e i tecnici comunali.

Le autorità hanno provveduto a transennare l’area interessata per prevenire ulteriori pericoli e hanno avviato le verifiche tecniche necessarie per accertare la stabilità dell’edificio e individuare le cause che hanno portato al cedimento strutturale.