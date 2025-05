Crolla il solaio di un’abitazione, tragedia sfiorata a Melissa

Fortunatamente, non erano presenti persone all’interno e altre in quel momento non stavano transitando nelle vicinanze, altrimenti, forse, adesso staremmo parlando di qualcosa di più grave.

Nella giornata di ieri, intorno alle ore 18:40, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce – distaccamento di Gallipoli – insieme al Nucleo Cinofilo, è intervenuta nel Comune di Melissano, in via Milite Ignoto angolo via Unità D’Italia, 33, per il crollo di un solaio, con una superficie di circa 20 mq, di copertura di un vano di un’abitazione a un solo piano fuori terra, non adibita ad alcun uso in quanto la stessa non è destinata, al momento, a residenza.

Sul posto si è riscontrato che il solaio, realizzato intorno agli anni ’70 con travetti in calcestruzzo armato e pignatte in granigliato di cemento, era crollato, finendo sul vano sottostante di abitazione, composta in tutto da 4 camere e servizi, per una superficie complessiva di circa 90 mq.

Al momento del crollo l’abitazione non era occupata da alcuno.

Auto in fiamme a Nardò

Trascorsa qualche ora, intorno all’1:40, una i Caschi Rossi del distaccamento di Veglie, sono intervenuti per l’incendio di un’autovettura in chiaro stato di abbandono, in aperta campagna, nella periferia di Boncore, in via Degli Angioini, nel comune di Nardò.

All’arrivo della squadra, l’incendio era generalizzato all’intero mezzo, una Alfa Romeo Giulietta, priva di targa visibile.