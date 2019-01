Paura in Corte dei Mesagnesi a Lecce, cede il solaio di un edificio

Sono stati attimi di vero e proprio terrore quelli vissuti questa mattina dai residenti e dai passati che in quel momento si trovavano a transitare per Corte dei Mesagnesi in pieno centro storico a Lecce, alle spalle delle Officine Cantelmo.

Intorno alle 9.30 di questa mattina, infatti, improvvisamente, è crollato il solaio di un edificio disabitato.

Il rumore causato dal crollo è stato improvviso e molto forte e rilevante è stato il numero di calcinacci caduti, di diverse dimensioni.

Nonostante non vi fosse presente alcuno all’interno, il crollo avrebbe potuto avere conseguenze tragiche in quanto in quella zona sono tantissime le persone che transitano e, soprattutto, i fatti sono avvenuti in un orario in cui molti sono i passanti. Fortunatamente i calcinacci non hanno colpito alcun pedone.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Lecce, che hanno dapprima transennato il luogo che le persone non si avvicinassero e, poi, si sono prontamente messi all’opera per mettere lo stabile in sicurezza e compiere tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato al crollo.