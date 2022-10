Crolla il solaio di un edificio, tragedia sfiorata a Melissano

Fortunatamente in quel momento non erano presenti persone all’interno, né altre si trovavano a transitare nelle vicinanze, altrimenti, forse si starebbe a parlare di qualcosa di più grave.

Tragedia sfiorata nella serata di ieri a Melissano. Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 19.50, qaundo i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Gallipoli e Ugento sono intervenuti nel comune del Sud Salento per il crollo di un solaio in via Paolo Veronese angolo via Pietro Micca. L’edificio interessato ha accesso da via Veronese e ed è risultato disabitato.

Per escludere che vi fossero persone sotto le macerie, sul posto è giunto il personale del Nucleo Cinofili dei Caschi Rossi che ha ispezionato l’intera zona.

Terminate le operazioni di ricerca si è provveduto provveduto a interdire l’accesso in via Pietro Picca in corrispondenza dello stabile in cui si è verificato il crollo e reso inagibile l’edificio su via Paolo Veronese.

Sono tutt’ora in fase di accertamento le cause che hanno provocato i fatti.