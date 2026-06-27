Le truffe ai danni degli anziani continuano a rappresentare uno dei fenomeni criminali più odiosi e diffusi. I malviventi colpiscono persone particolarmente vulnerabili, facendo cinicamente leva sugli affetti familiari, sulla paura e sul senso di urgenza.

Per questo motivo, il contrasto a tali reati costituisce una delle priorità operative del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce, guidato dal Colonello Andrea Siazzu, impegnato quotidianamente sia nell’attività investigativa sia in una costante opera di prevenzione e sensibilizzazione.

L’operazione a Botrugno e l’arresto in flagranza

Proprio in questo contesto si inserisce l’operazione condotta dai Carabinieri della Stazione di Nociglia, coordinati dalla Centrale Operativa della Compagnia di Maglie e supportati dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile. Nella giornata di ieri, i militari hanno arrestato in flagranza di reato una ventenne residente nella provincia di Bari, gravemente indiziata di aver preso parte a una truffa consumata ai danni di un’anziana pensionata di Botrugno.

L’indagine è scattata grazie a una serie di segnalazioni giunte alla Stazione di Botrugno da parte di alcuni anziani residenti, che denunciavano ripetuti tentativi di truffa da parte di “sedicenti parenti”. I Carabinieri hanno quindi attivato un piano di prevenzione straordinario, pattugliando il centro abitato alla ricerca di soggetti sospetti.

L’inseguimento e il fermo della complice

Durante i controlli, i militari hanno notato un piccolo SUV scuro fermo nei pressi dell’abitazione di un’anziana. Alla richiesta di esibire i documenti, il conducente è ripartito a tutta velocità. Ne è nato un pericoloso inseguimento terminato alla periferia di San Cassiano, dove il fuggitivo ha abbandonato l’auto (risultata a noleggio) per dileguarsi a piedi nelle campagne, riuscendo temporaneamente a far perdere le proprie tracce.

Contemporaneamente, grazie alle segnalazioni dei cittadini, i Carabinieri hanno individuato e bloccato in centro a Botrugno la ventenne barese. La ragazza è stata trovata in possesso di quasi 6.000 euro in contanti all’interno di una busta e monili in oro (catenine, orecchini e un orologio) per un valore di circa 3.000 euro.

Il modus operandi: la truffa del finto problema giudiziario

La ricostruzione investigativa ha svelato il classico e spietato modus operandi: poco prima, un’anziana di 81 anni era stata contattata al telefono da una donna che, fingendosi la nipote, le aveva raccontato di un grave problema giudiziario che avrebbe coinvolto il padre. Convinta di aiutare il figlio e la nipote, la pensionata ha raccolto tutto il denaro e l’oro che aveva in casa e lo ha consegnato in piazza alla ventenne, riconoscibile dagli abiti descritti al telefono.

Refurtiva recuperata: Grazie alla rapidità dell’intervento dei Carabinieri, l’intero bottino di circa 9.000 euro è stato recuperato e sarà restituito alla legittima proprietaria.

Gli investigatori stanno inoltre verificando il collegamento tra il veicolo utilizzato e un’ulteriore truffa simile consumata lo scorso 31 marzo, sempre a Botrugno, costata a un’altra anziana ben 14.500 euro.

Al termine delle formalità di rito, la ventenne è stata associata presso la Casa Circondariale di Lecce, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica. Le indagini proseguono per identificare il complice.

Naturalmente, il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale responsabilità dell’indagata dovrà essere accertata nel corso del processo, nel pieno rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza.