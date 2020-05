Curva stabile, 11 nuovi casi di Covid in solo due province. Salento sempre più epurato

Lo stesso numero di nuovi casi positivi di ieri, 11. Nessuno in provincia di Lecce. L’ultimo bollettino diramato dalla Regione Puglia sull’andamento dell’epidemia da Covid19 in regione conferma i numeri degli ultimi giorni: una decina di casi, quasi tutti riconducibili a focolai già rintracciati, specialmente nel barese.

La Fase 2 prosegue così nel migliore dei modi; oggi sono stati eseguiti 1.091 test con i nuovi positivi così suddivisi a livello territoriale:

9 nella Provincia di Bari;

0 nella Provincia Bat;

0 nella Provincia di Brindisi;

0 nella Provincia di Foggia;

0 nella Provincia di Lecce ;

; 2 nella Provincia di Taranto.

Quattro sono stati i decessi registrati, 3 nella BAT e uno in provincia di Foggia, per un totale di 491, I guariti, dal canto loro, crescono in modo esponenziale di 120 unità, per un totale complessivo di 2.298.

In questo modo prosegue il calo degli attuali positivi che ora sono 1.678 (115 in meno rispetto a ieri).

Il dato complessivo di casi riscontrati in Puglia di Coronavirus, dunque, è di 4.467 (su 104.670 tamponi), così suddivisi: