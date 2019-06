Da Otranto a Gallipoli sono ore di roghi: paura anche nei pressi di distributore di carburante

Incendi sparsi in tutto il Salento. In queste ore di caldo torrido, ma anche di vento forte di tramontana, i roghi più o meno spontanei stanno mettendo a dura prova cittadini e mezzi di soccorso.

Da una parte all’altra della penisola salentina sono ore frenetiche per i Vigili del Fuoco che nel giro di poche ore hanno dovuto fare i conti con diversi episodi segnalati. L’ultimo in ordine di tempo giunge da Gallipoli dove un vasto rogo è divampato nei pressi di località Baia Verde.

Lì dove sono concentrati alcuni degli stabilimenti balneari più in voga della “Perla dello Jonio” per molti minuti a far da padrone sono state il fumo e le lingue di fuoco.

Rogo anche sulla Otranto-Uggiano

Poche ore fa, invece, è stato domato un incendio di sterpaglie e macchia lungo la Strada Provinciale che da Otranto porta verso Uggiano. Qui tanta la paura perché il rogo è nato proprio a pochi metri da un distributore di carburanti e GPL. Sul posto i Caschi Rossi hanno provveduto dapprima a bloccare il traffico lungo il tratto interessato, per poi spegnere definitivamente i focolai.