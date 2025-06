Rissa in Piazza San Pietro a Galatina, per un 20enne e un 24enne emesso il provvedimento di Dacur

I fatti risalgono al 26 gennaio scorso, quando gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Galatina in servizio di controllo del territorio intervennero in Piazza San Pietro per una rissa.

In quell’occasione, un folto gruppo di persone si sferrava a vicenda calci e pugni e, alla vista degli agenti, il gruppo si disperdeva velocemente seppur continuando a proferire frasi minacciose e di sfida.

La successiva attività di Polizia Giudiziaria ha permesso di identificare alcuni tra i partecipanti allo scontro che aveva avuto inizio nei pressi di alcuni bar/ristoranti posti nelle immediate vicinanze della piazza.

Le persone individuate sono state tutte deferite all’Autorità Giudiziaria dal Commissariato e l’istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Lecce ha portato a emettere misura di prevenzione da parte del Questore della provincia di Lecce Giampietro Lionetti, nei confronti di due dei partecipanti alla rissa, un 20enne e un 24enne, che vieta loro di accedere e di stazionare, per un periodo di anni due, presso i locali ubicati nel centro storico di Galatina.