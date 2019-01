Danneggia una Fiat Punto con il liquido sverniciatore, nei guai 90enne

«Danneggiamento». È questa l’accusa che i Carabinieri della compagnia di Maglie hanno contestato ad un 90enne del posto, L.D.D. (queste le sue iniziali), deferito in stato di libertà. Tutto è nato da una denuncia-querela sporta da un 76enne che ha permesso agli uomini in divisa di avviare le indagini e di dare un volto e un nome all’autore di un gesto avvenuto il 30 dicembre scorso.

Sarebbe lui l’autore del danneggiamento ad una Fiat Punto, di proprietà del 76enne che poi ha bussato alla porta dei Carabinieri per raccontare l’accaduto. Ad incastrarlo il liquido sverniciatore utilizzato per colpire la macchina presa di mira e ritrovato poi nel suo garage, durante la perquisizione domiciliare scattata per trovare conferme ai sospetti.

Il danno alla Punto, da quantificare, non è coperto da assicurazione.